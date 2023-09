Pedullà: “Sabiri non piaceva a Italiano, il caso Amrabat ha condizionato. Beltran colpo migliore”

Ultimo appuntamento della stagione con Alfredo Pedullà per parlare dei retroscena e dei giudizi sul mercato della Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

SABIRI “Nel momento in cui Sabiri non entra nella lista, esattamente con Basic nella Lazio, significa che è fuori dai giochi. Io non sono sorpreso che lui sia andato, altrimenti avrebbe dovuto aspettare gennaio facendo panchina. Venti giorni fa avevamo detto che non c’era nulla, infatti è andato in Arabia. C’è un diritto di riscatto, è legittimo pensare che non rientri nei piani di Italiano. Sono sincero, se pensassi al Sabiri di due anni fa avrei pensato una collocazione in pianta stabile in Serie A. Ma ha problemi caratteriali e lo avevamo già visto ad Ascoli. Non sorpreso della sua partenza, così come quella di Kokorin. Italiano non lo vedeva, io la vedo un’operazione normalissima e non clamorosa come si è letto. Perché è stato preso a gennaio e fatto ripartire oggi? Non è niente di clamoroso, fa parte del gioco. Io non vedo niente di strano, il mercato è completamente cambiato rispetto a dieci anni fa. Anche la Juventus con Romero ha fatto lo stesso. Lo stesso Romero che poi è andato al Tottenham per 50 milioni. Sono situazioni e operazioni che fanno parte del gioco. È scandaloso perché avresti dovuto cederlo il 28 agosto per prendere un altro esterno dove sei già sovraffollato?”.

GIUDIZIO “Io alla Fiorentina ho dato 7+ e non mi faccio condizionare dalla partita di Milano contro l’Inter. Se ci facessimo condizionare da una partita, dovremmo cambiare i voti ogni giorno. Non mi faccio condizionare. Il colpo che mi ha aspettato di più in prospettiva è Beltran, mi aspetto che entri presto nello schema. Tu pensa che io vivo a Roma e Kamada era già stato timbrato come un brocco, poi ha fatto quel grande gol al Maradona è ora è un fenomeno. Mi piace Infantino, mi piace l’investimento di Parisi. Il difensore centrale è la pagliuzza nell’uovo, è evidente che questa cosa verrà rinviata a gennaio. La Fiorentina non era convinta di prendere un difensore a prezzi alti oppure, la Fiorentina non ha ritenuto di aver individuato un profilo giusto. Capisco che rimanga questo punto di domanda, ma la Fiorentina ha fatto una buona rivoluzione. Quindi per me il giudizio è positivo: come possiamo farci condizionare da una sconfitta? Nel mercato non puoi sempre fare quello che vorresti fare. E la Fiorentina è stata condizionata anche dalla vicenda Amrabat”.

ROMA “Sulla Roma non lo so. Ho dato 7 o 7+, più o meno ho dato lo stesso voto dato alla Fiorentina e alla Lazio. Ma sui voti possiamo non trovarci d’accordo. Sulla Roma dobbiamo scindere le operazioni di mercato con il valore di José Mourinho. Eh ma ce l’hai con Mourinho, mi dicono. No, in realtà guardo i due anni della gestione. Il voto del mercato deve scindere dall’operato sul campo. Lukaku è un grande colpo, ma è arrivato il 28-29 d’agosto: quando entrerà in condizione? Renato Sanches è un grande colpo? Sì, ma quando e quanto gioca? Paredes è un colpo? Non lo so. Quante partite giocherà Dybala? Per questo non sono sicuro che la Roma ha un organico superiore alla Fiorentina. Io considero tutto. La Roma ha perso un grandissimo centrocampista come Matic e lo ha sostituti con due nomi: Paredes che viene da una stagione inqualificabile alla Juventus e da Renato Sanches che ha fatto bene il primo allenamento e alla prima partita si è fatto male”.

ESTERNO “Su Berardi abbiamo smesso di parlare, è inutile parlarne. Era dentro un ginepraio gestito dal Sassuolo, ha gufato che la Juve non si presentasse e ha trovato una scusa per quando ha ritenuto che fosse scaduto il tempo della sua cessione. Ci sarebbe potuta essere una strada alternativa? Sì, la Lazio ha preso Isaksen e il Bologna Karlsson. Ma nel complesso a me la squadra piace. Col Rapid Vienna hai pagato un surplus di energie, il campionato della Fiorentina inizierà dopo la sosta. Ti mancano 2 punti contro il Lecce, ma sono partiti molto bene e hanno fatto 7 punti nelle prime tre. Poi, tornando sul mercato, è vero che può rimanere il punto di domanda del difensore centrale, ma nel complesso l’organico è buono”.

JOVIC “Rinunci a due anni di opzione, scarichi l’ingaggio. E sei pronto per fare eventuali colpi nella prossima sessione di mercato”.

BERARDI “Come mai rimane sempre a Sassuolo per un motivo o per un altro? Perché è stata l’unica estate in cui ha deciso di andare via. E quando decidi tu, spesso, accade di trovare una barriera. Se lo avessero voluto prendere davvero, lo avrebbero dovuto prendere dal 28 giugno al 7 luglio. Poi eri fuori tempo. Dal 15 agosto in poi il Sassuolo ha abbassato la saracinesca e iniziato a gufare. Negli altri anni, invece, era lui a rifiutare le destinazioni”.

MAXIME LOPEZ “Avevamo dato il sondaggio il 25 giugno. È un buon centrocampista”.

KOKORIN “Lamentarsi dell’uscita di Kokorin le memorizzo, ma non le posso commentare. Queste cose fanno parte degli eccessi, lascio la libertà di commentare ma non rispondo”.

GIUDIZI MERCATO SERIE A “Chi si è rafforzato di più? Dico l’Inter, senza cassa. Ha preso il portiere giusto, non abbiamo ancora visto Frattesi e Pavard mentre abbiamo trovato un grande Thuram. Mi piace il Milan, mi piace anche la Lazio. Punto di domanda sul Napoli per una serie di motivi. Vedo delle cose un po’ strane come domenica, la differenza tra Rudi Garcia e Spalletti sono ampie e, infine, non è stato sostituito Kim, con tutto rispetto per Natan. L’Inter ha creato una grande chimica, se non nei titolari, ma quanto nella chimica che hanno creato in poco tempo. Poi noi parliamo sempre di soldi, spendere per il difensore, per l’esterno, ma la Juventus quest’estate ha fatto zero acquisti perché hanno trovato un bilancio che non glielo permetteva”.

BILANCIO FIORENTINA “Chiudere in attivo è un grande pregio”.

MINA “Non ha giocato, così come Natan. Ma non posso al 5 di settembre tirare le somme”.

VRANCKX “Non abbiamo mai detto niente su Vranckx quando tutti lo davano in chiusura. Tutti ci chiedevano come mai? Il 5 settembre è chiaro a tutti il motivo”.