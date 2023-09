Scaloni su Beltran: “Lo seguivamo da tempo per la sua mentalità. Trasferimento alla Fiorentina positivo”

Il CT dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato in conferenza stampa del nuovo attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran. Ecco le sue dichiarazioni:

“Seguivamo Beltran da tempo, eravamo in contatto con lo staff del River. Ciò che più mi piace di lui è la sua mentalità: ha tanta voglia di imparare. Il suo passaggio alla Fiorentina lo vedo come una cosa positiva: ha cambiato squadra per migliorarsi.”

