Gazzetta dello Sport, dopo il playoff in Conference arriveranno altri colpi per la Fiorentina

Non è finito il mercato della Fiorentina, ci saranno altri colpi dopo il playoff di Conference League. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il progetto Fiorentina è stato studiato in due step da Daniele Pradè sotto la supervisione del patron Commisso: prima la ristrutturazione, poi la decorazione. I preliminari di Conference League si disputeranno il 18 e 25 agosto in gare di andata e ritorno. Solo allora si potrà sapere esattamente che tipo di stagione si presenterà davanti alla Fiorentina. Se per la classica ciliegina sulla torta si dovrà attendere la fine di agosto, già oggi è chiaro in quale reparto dovrà essere posizionata: serviranno un terzino sinistro e una mezzala.