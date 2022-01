Arriva l’annuncio dell’accordo tra Vlahovic e la Juventus, la Gazzetta esulta sui social, tifosi arrabbiati

Non farà molto piacere ai tifosi della Fiorentina il commento social della Gazzetta dello Sport dove si esulta per la notizia dell’accordo tra Vlahovic e la Juventus. Il profilo del quotidiano sportivo italiano ha scritto, come vediamo nell’immagine: “Big” con i colori della Juventus e il diamante. Un commento non passato inosservato dai tifosi viola che hanno mostrato tutto il loro disaccordo. Ricordiamo che nelle settimane scorse c’è stata la battaglia legale tra la Fiorentina e la Gazzetta dopo l’articolo contro Commisso, la procura di Cagliari ha di fatti dato ragione al patron viola definendo l’articolo diffamatorio.

