Nico Gonzalez a Napoli per rompere il digiuno in trasferta. Il gol fuori casa manca da oltre un anno

Nico Gonzalez proverà a rompere il digiuno a Napoli. L’ultimo gol dell’argentino in trasferta è arrivato infatti il 10 gennaio del 2021 con la maglia dello Stoccarda contro l’Augsburg. Ricordiamo, però, che l’argentino ha saltato molte partite dello scorso campionato a causa di un infortunio. Ma la tendenza di questa stagione è piuttosto chiara: 30 partite condite da 4 reti. Di queste, tre reti in campionato sono arrivate al Franchi contro Torino, Cagliari e l’ultima decisiva con l’Empoli. La quarta, invece, risale alla partita contro il Cosenza in Coppa Italia, sempre a Firenze. Oggi, 10 aprile 2022, tenterà di interrompere la “maledizione del gol in trasferta” al Maradona di Napoli. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE: