Gazzetta dello Sport su Fagioli: “La Fiorentina lo riscatterà anche senza Europa”

In casa Fiorentina andranno fatte molte riflessioni, su allenatore e sui tanti giocatori da riscattare. La Gazzetta dello Sport riflette sul futuro del centrocampista italiano Niccolò Fagioli, arrivato a Gennaio dalla Juventus. La Fiorentina aveva trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 13,5 milioni in caso di qualificazione europea. Data la situazione attuale dei viola, le coppe sembrano ormai un miraggio, ma ciò non impedirebbe alla squadra di Commisso di comprare il giocatore, trovando una quadra soddisfacente per le due società.