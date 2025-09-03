Marino: "La permanenza di Kean è una bella storia di gratitudine, Piccoli sarà la sorpresa dell'anno"

Il dirigente Pierpaolo Marino dedica una riflessione alla Fiorentina sulla Gazzetta dello Sport per parlare di mercato.

Il dirigente sportivo Pierpaolo Marino ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport per parlare, tra le altre cose, di Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "La sorpresa di quest'anno si chiamerà Roberto Piccoli, la Fiorentina ha fatto un operazione simile a quella fatta un anno fa per Moise Kean."

Commento sul mercato della Fiorentina: "Mi è piaciuto, Kean è la conferma più importante, e finalmente abbiamo visto una bella storia di gratitudine. La coppia Piccoli-Kean potrebbe diventare una bella macchina da gol con Pioli."

Su Vlahovic: "Mi ricorda un masochista, si fa male da solo e poi, quando ha tutti contro, reagisce come se godesse delle sofferenze"