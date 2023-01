Gazzetta annuncia: “Italiano arrabbiato con Jovic. La Fiorentina lo vuole mandare via subito”

Questo quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport per quanto riguarda la situazione di Luka Jovic alla Fiorentina:

“Qualche spiffero c’era stato, dalla Serbia è arrivato il vento della conferma: la Fiorentina sta pensando di cedere Luka Jovic nel mercato di gennaio. Il centravanti ex Real Madrid non ha convinto, e questo è sotto gli occhi di tutti, e pare che adesso Vincenzo Italiano sia un po’ arrabbiato per le sue prestazioni, soprattutto quella di Roma. Prestazioni troppo indolenti per un ex campione caduto in “disgrazia” sbarcato in Italia per preparare il riscatto.

L’infortunio di Cabral ha accelerato le cose, perché adesso il tecnico viola oltre a Jovic ha a disposizione soltanto Christian Kouamé che non è esattamente un punta centrale. Una situazione non idilliaca, per usare un eufemismo, dato che la Fiorentina in febbraio si giocherà tutte le chance provare a riconquistare l’Europa: il primo c’è il quarto di coppa Italia con il Torino, con la Viola che, se superasse il turno, avrebbe una semifinale non proibitiva (Roma quasi certamente, o Cremonese) per staccare il biglietto della finale. E a metà febbraio c’è lo spareggio di Conference con il fortissimo Braga, secondo in classifica nel campionato portoghese. Affrontare questi impegni senza un centravanti affidabile, è dura.

Non sarà facile trovare una soluzione per Jovic. Il serbo è arrivato a titolo definitivo a zero euro, col Real che gli ha dato una ricca buona uscita per pagare inparte l’ingaggio (prendeva 6 milioni netti, la Viola gliene dà 2,5 oper due anni). In cambio, i blancos avrebbero il 50% sull’eventuale cessione. Ma adesso, chi pagherebbe per avere Jovic? Comunque, sembra proprio che la società voglia provare a cederlo”