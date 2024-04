Gazzetta dello Sport: “Ikone e Kouame, l’ultima chiamata per la conferma in viola”

La Gazzetta dello Sport nel presentare la gara col Sassuolo propone un focus su Ikoné e Kouamé. Il francese stasera potrebbe andare in gol per tre gare consecutive in Serie A, fatto mai accaduto da quando è in Italia. L’ivoriano potrebbe migliorare il score realizzativo fermo a due reti complessive. Entrambi hanno bisogno di trovare continuità per meritarsi il futuro con questa maglia:

Ikoné va in scadenza a giugno 2026 e per lui da sempre il problema è uno solo, dimostrare sul campo di poter incidere con continuità. A Gennaio era stati fatti dei sondaggi da altri club sul mercato, ma è stato ritenuto incedibile dalla società. La prossima estate, complice anche il prevedibile cambio in panchina, le cose potrebbero cambiare e potrebbe anche lasciare Firenze.

Kouamé è in scadenza a giugno, c’è un’opzione a favore della società per un ulteriore anno (2025) che al momento difficilmente verrà esercitata. Le parti sono però in ottimi rapporti e stanno cercando un’intesa per un rinnovo su basi diverse rispetto al contratto attuale ritenuto troppo esoso.

La Nazione: “Sassuolo e poi Brugge. Italiano congela i suoi big: Cinque giorni a tutto gas”