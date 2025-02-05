La Gazzetta applaude la Fiorentina: "Voto 7 per il mercato di gennaio, Fagioli fa sognare la Champions"

Dopo la fine del mercato di gennaio, La Gazzetta dello Sport ha dato i voti alle squadre di serie A, tra cui la Fiorentina, che viene premiata con un bel 7, solo Milan e Juventus, secondo il quotidian...

Dopo la fine del mercato di gennaio, La Gazzetta dello Sport ha dato i voti alle squadre di serie A, tra cui la Fiorentina, che viene premiata con un bel 7, solo Milan e Juventus, secondo il quotidiano, hanno fatto meglio della società viola con, rispettivamente, 8,5 e 7,5 in pagella. Ecco il giudizio sulla Fiorentina:

Mezzo punto in più per il colpo dell’ultimo giorno: Nicolò Fagioli è l'innesto per sognare la qualificazione in Champions League dopo 15 anni dall'ultima volta. Palleggio e leadership. L’ex Juve si aggiunge a Folorunsho, già decisivo nelle prime uscite, e alla scommessa Zaniolo. A Palladino il compito di risolvere il cubo di Rubik col volto di Nicolò. Gasp non ci è riuscito. Occhio a Ndour, jolly di mezzo

LA NUOVA VITA DI BOVE DOPO QUEL MALEDETTO 1 DICEMBRE, E SANREMO LO CHIAMA..

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