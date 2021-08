Gazzetta dello Sport, ok Vlahovic, ma attacco Viola spento: 0 gol con Montevarchi e Espanyol

Trentuno reti nelle prime quattro amichevoli in Trentino per la Fiorentina, zero nelle ultime due uscite al Franchi. Questo è il dato che accompagna l’attacco Viola nel calcio d’Agosto. Diversi i fattori da tenere conto, come il peso specifico della preparazione, ma è evidente che i Viola siano ancora lontani dal calcio di mister Italiano. “Difendere bene, attaccare benissimo”. Questo lo slogan del mister al momento della sua presentazione. Una provocazione, scrive la rosea, ma anche un messaggio per il momento caduto nel vuoto. I movimenti offensivi sono da perfezionare, ma il bomber Dusan Vlahovic è la certezza. Non solo per i gol messi al segno, ma per il ruolo da leader che il gioiello serbo si è calato addosso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

