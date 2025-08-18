La Gazzetta spiega: "Se parte Beltran la Fiorentina andrà diretta su Roberto Piccoli del Cagliari"

La Gazzetta dello Sport prova a far luce sul reparto attaccanti della Fiorentina, rivelando l'interesse per Roberto Piccoli del Cagliari.

La Gazzetta dello Sport oggi dedica un articolo al reparto offensivo della Fiorentina, provando a spiegare le dinamiche degli ultimi giorni di mercato. Secondo la rosea, in caso di cessione di Lucas Beltran, la Fiorentina andrebbe sul suo coetaneo Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari. Beltran piace in Russia e sta decidendo cosa fare del suo futuro, essendo fuori dal progetto di Pioli. Piccoli ha una valutazione molto alta, prossima ai 30 milioni.