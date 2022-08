Vlahovic dà la colpa alla Fiorentina: “Nella Juventus ho giocato con un problema che mi porto da prima”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic ha parlato così della pubalgia che da qualche tempo lo tormenta. Queste le sue parole: “Non mi piace trovare gli alibi, se sono andato in campo significa che potevo giocare. Avevo un problema che mi portavo dietro da tempo, da prima che arrivassi alla Juve. Alla fine della stagione volevo recuperare al meglio, ho dovuto dire no alla nazionale anche se mi è dispiaciuto molto. Quest’estate mi sono dedicato solo a recuperare, ho fatto un percorso per essere pronto al 100%. Ora mi sento bene e a breve sarò al top».

