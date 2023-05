Gazzetta dà già certa la sconfitta della Fiorentina in finale. Al settimo posto assegnano la Conference

Nella giornata di oggi la Juventus ha subito la penalizzazione per le false plusvalenze, sono stati 10 i punti tolti alla squadra bianconera per gli illeciti commessi riguardo la compravendita dei giocatori. Con questo penalizzazione, la Juventus va al settimo posto che, in questo momento, non porta alla qualificazione europea. Il settimo posto garantisce la qualificazione alla prossima Conference League solo nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia sia una squadra già qualificata alle coppe dal campionato. Dunque, se la finale la dovesse vincere l’Inter, il settimo posto, ad oggi occupato dalla Juventus, porterebbe in Conference ma se dovesse vincere la Fiorentina la Coppa, in quel caso il settimo posto non sarebbe utile per la qualificazione europea. Un dubbio che evidentemente non ha la Gazzetta dello Sport che sui propri canali social ha già assegnato alla Juventus il posto in Conference League con il settimo posto.