Torna Bonaventura, Italiano ritrova il suo uomo di fiducia. Vietato sbagliare con il Bologna

Squalifica scontata per Giacomo Bonaventura: sarà a disposizione contro il Bologna per rincorrere il sogno Europa

Torna a disposizione Giacomo Bonaventura dopo l’espulsione contro il Sassuolo che tanto aveva fatto arrabbiare Vincenzo Italiano. Il fantasista italiano è l'uomo di fiducia del mister Viola. Tante le rotazioni di formazione, ma le pause per Bonaventura sono state decisamente poche: 32 formazioni cambiate, ma Jack c'è stato quasi sempre. In campionato ha giocato 25 gare su 27, quasi tutte da titolare, saltando solo due partite per squalifica. Col Bologna la Fiorentina non può fare altri passi falsi per rimanere attaccata al sogno di raggiungere l'Europa, ma la presenza di Bonaventura è già un buon punto di partenza. Così scrive la Gazzetta dello Sport.

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