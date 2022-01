Altro giorno altra pretendente per Amrabat, lo vuole anche il Bologna ma solo in prestito

Come riporta la Gazzetta dello Sport, si aggiunge un’altra pretendente con la Fiorentina per Amrabat, si tratta del Bologna che si aggiunge a Torino e Cagliari. Il club rossoblù è l’ultima squadra ad essersi unita alla corsa per Sofyan Amrabat, centrocampista attualmente impegnato in Coppa d’Africa col Marocco ed in uscita dalla Fiorentina. L’ex Verona è da tempo un’idea di Juric per il suo Toro e per il Cagliari di Mazzarri, ma ora anche Sinisa Mihajlovic avrebbe messo gli occhi su di lui. Per muoversi in entrata il Bologna ha prima bisogno di qualche cessione, ma il fatto che il marocchino possa muoversi in prestito faciliterebbe l’operazione.

