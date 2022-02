Zaniolo, schiaffo di stile a Vlahovic, vuole rinnovare con la Roma per far valutare bene offerte

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999 della Roma e della nostra nazionale, continua ad essere seguito dalla Juventus, esattamente il modus operandi che la stessa società bianconera ha usato con Vlahovic, però, il club giallorosso sarebbe intenzionato a far rinnovare il giocatore in tempi brevi, per poi valutare con attenzione eventuali offerte, che dovranno essere importanti dal punto di vista economico. Zaniolo, dal canto suo, accetterebbe il rinnovo qualora dovesse essere proposto uno stipendio al livello di quello del capitano Pellegrini. Insomma, una lezione al collega serbo.

