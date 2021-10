Kokorin, l’errore della società in estate. Non è considerato all’altezza per giocare da Italiano

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, sul fronte centravanti la Fiorentina paga scelte estive poco lungimiranti. La dirigenza viola ha voluto a tutti i costi confermare quale vice Vlahovic il russo Kokorin. Giocatore che convive ormai da tanto tempo con problemi muscolari e che, comunque, non è mai stato una vera prima punta. Quindi anche in condizioni normali avrebbe avuto grandi difficoltà a sostituire il 21enne gioiello serbo. Una situazione che è precipitata alla vigilia della gara contro la Lazio. Kokorin è stato inserito ancora una volta nell’elenco dei convocati ma in questo momento non può garantire neppure uno spicchio di gara ad alto livello.

