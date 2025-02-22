La Gazzetta avvisa Palladino: "Commisso vuole vincere la Conference, il tabellone è favorevole"

Ancora tu..Ma non dovevamo... E invece si rivedono. Perché la Fiorentina il 6 di marzo giocherà ancora ad Atene, all’Apostolos Nikolaïdīs, lo stadio del Panathinaikos che, eliminando giovedì sera nel...

Ancora tu..Ma non dovevamo... E invece si rivedono. Perché la Fiorentina il 6 di marzo giocherà ancora ad Atene, all’Apostolos Nikolaïdīs, lo stadio del Panathinaikos che, eliminando giovedì sera nel playoff gli islandesi del Vikingur Reykjavik, ha guadagnato gli ottavi di finale della Conference League proprio contro i viola. Insomma, la Fiorentina torna ad Atene dove a maggio scorso, guidata da Vincenzo Italiano, ha perso la seconda finale di Conference di fila (la prima col West Ham nel 2023) contro i greci dell’Olympiakos, ma nello stadio dell’Aek.

Non un ricordo splendido per il club, ma sicuramente la voglia di rivalsa, la viglia di continuare il percorso in Europa. Palla al centro Ieri pomeriggio, appena terminato il sorteggio. Raffaele Palladino ha parlato al Viola Park: «So che Atene è una ferita aperta per Firenze, potrebbe essere una bella rivincita per noi. Affrontiamo una squadra storica, ha vinto 20 campionati, è al terzo posto nel suo torneo. Sappiamo che è un ambiente caldo. Li studieremo e cercheremo di affrontarli al meglio, l’obiettivo è passare il turno».

Passare il turno è il minimo per la Fiorentina, non solo l’obiettivo. La squadra di Palladino è già uscita dalla coppa Italia e in campionato deve lottare per riguadagnarsi l’Europa. Ma, soprattutto, il suo presidente Rocco Commisso vuole ancora arrivare in fondo e il sorteggio ha messo i viola nella condizione di poter «sbattere» sul favoritissimo Chelsea che ha dominato il tabellone delle 36 squadre che si è giocato dai primi di ottobre al 19 dicembre. «Io sono felice di giocare per un ulteriore trofeo. È assurdo dire che una coppa non sia all’altezza. Per me la coppa è tutto, io sono qua anche per questo, essere in Europa è motivo d’orgoglio. Non vedo l’ora di giocare e di vincere».

Per l’Europa Ma, oltre a pensare alla doppia sfida col Panathinaikos, la Fiorentina deve pensare ad andare in Europa anche nella prossima stagione. E per questo deve far punti a cominciare da domani pomeriggio a Verona. C’è da riscattare la brutta prova di domenica scorsa in casa contro il Como e Palladino lo sa bene. Il Tecnico ha smentito le ipotesi di frizione col ds Daniele Pradé che, quando parla dopo le partite, non le manda a dire: «Smentisco categoricamente che ci siano tensioni fra me ed il direttore Pradè, che magari parlerà quando avrà l’occasione. C’è un grande rapporto di stima, unione e dialogo».

Più preoccupante la situazione della rosa. Palladino deve fare a meno di Gudmundsson, Colpani e Adli, infortunati e di Gosens, squalificato: A centrocampo uno dei due posti dovrebbe essere di Nicolò Fagioli che difficilmente verrà riutilizzato come trequartista: «Lo vedo nei due di centrocampo». La Fiorentina ha finora pareggiato e perso nelle due sfide col Monza, pareggiato col Venezia in casa, vinto e perso col Como. Quattro soli punti in cinque partite con tre squadre che lottano per salvarsi. Questi punti persi malamente sono quelli che possono far la differenza nella corsa all’Europa. Per questo motivo a Verona è vietato fallire. Lo scrive La Gazzetta dello Sport