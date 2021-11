Da Torino: non ce la fa Kean, straordinari per Morata e Dybala. Ramsey torna in squadra

Massimiliano Allegri deve sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della partita contro la Fiorentina di domani. Stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, Morata è il favorito per giocare con Dybala davanti. Kean ha lavorato anche ieri a parte e probabilmente non sarà della partita. Per quanto riguarda il reparto difensivo, De Ligt potrebbe trovare una maglia dal 1′. Dall’infermeria, invece, torna Ramsey che è tornato a lavorare con la squadra. Il mister bianconero sarebbe tentato a riproporre la Juventus vista martedì in Champions League, senza un centrocampista adattato come Rabiot sulla fascia sinistra.

