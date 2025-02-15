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Bove sarà sul palco di Sanremo alle 23:46. Resterà con Carlo Conti 4 minuti e presenterà Elodie

Edoardo Bove sarà ospite della serata finale del Festival di Sanremo. Il centrocampista della Fiorentina dovrebbe salire sul palco dell'Ariston intorno le 23:46, dove racconterà il momento vissuto dop...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 febbraio 2025 18:12
Bove sarà sul palco di Sanremo alle 23:46. Resterà con Carlo Conti 4 minuti e presenterà Elodie - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Edoardo Bove sarà ospite della serata finale del Festival di Sanremo. Il centrocampista della Fiorentina dovrebbe salire sul palco dell'Ariston intorno le 23:46, dove racconterà il momento vissuto dopo quel triste Fiorentina-Inter, come ha già anticipato da Carlo Conti in conferenza stampa. Condividerà il palco con il direttore artistico per circa 4 minuti, per poi presentare la canzone di Elodie, "Dimenticarsi alle 7".

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