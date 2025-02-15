Bove sarà sul palco di Sanremo alle 23:46. Resterà con Carlo Conti 4 minuti e presenterà Elodie
Edoardo Bove sarà ospite della serata finale del Festival di Sanremo. Il centrocampista della Fiorentina dovrebbe salire sul palco dell'Ariston intorno le 23:46, dove racconterà il momento vissuto dop...
A cura di Redazione Labaroviola
15 febbraio 2025 18:12
Edoardo Bove sarà ospite della serata finale del Festival di Sanremo. Il centrocampista della Fiorentina dovrebbe salire sul palco dell'Ariston intorno le 23:46, dove racconterà il momento vissuto dopo quel triste Fiorentina-Inter, come ha già anticipato da Carlo Conti in conferenza stampa. Condividerà il palco con il direttore artistico per circa 4 minuti, per poi presentare la canzone di Elodie, "Dimenticarsi alle 7".