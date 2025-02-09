Corriere della Sera: "Bove ospite a Sanremo. Presenterà una canzone nella serata finale"
Edoardo Bove parteciperà come ospite al Festival di Sanremo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il centrocampista della Fiorentina salirà sul palco dell'Ariston nella serata finale, ovv...
Edoardo Bove parteciperà come ospite al Festival di Sanremo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il centrocampista della Fiorentina salirà sul palco dell'Ariston nella serata finale, ovvero quella di sabato 15 febbraio. Il quotidiano anticipa che Bove presenterà una delle canzoni in gara, e risponderà a tre domande di Carlo Conti, conduttore del Festival e noto tifoso della Fiorentina.
Fagioli: “Kean mi ha chiamato per dirmi che qui si fanno le cose per bene, una chiamata da leader”
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