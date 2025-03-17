Bove: "Normali le sconfitte della Fiorentina dopo il mio malore, certe immagini rimangono in testa"

Durante l'intervista concessa al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, il centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, ha così parlato del momento di crisi dei viola dopo il suo malore e del suo ritorno...

Durante l'intervista concessa al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli, il centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove, ha così parlato del momento di crisi dei viola dopo il suo malore e del suo ritorno al Viola Park: “Credo che i miei compagani abbiano vissuto un momento che non si toglieranno più dalla testa e questo ha inciso anche sulle prestazioni in campo. La Fiorentina ha iniziato a perdere partite, ma credo sia normale, perché certi ricordi e immagini rimangono in testa. Tutti mi hanno detto cosa hanno vissuto e quando sono tornato al Viola Park ho provato tanta tristezza. Volevo tornare lì normalmente, come facevo tutti i giorni”.