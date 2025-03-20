Nikita ringrazia Bove nella tesi di laurea: "Grazie Edoardo, per me sei stato un esempio da seguire"

Edoardo Bove ha raccontato come ha vissuto quel momento e le conseguenze che hanno cambiato la sua quotidianità, dopo il malore accusato in Fiorentina-Inter dell'1 dicembre. La sua testimonianza, port...

Edoardo Bove ha raccontato come ha vissuto quel momento e le conseguenze che hanno cambiato la sua quotidianità, dopo il malore accusato in Fiorentina-Inter dell'1 dicembre. La sua testimonianza, portata anche sul palco dell'Ariston, ha toccato anche Nikita, una neolaureata che ha deciso di dedicare una parte dei suoi ringraziamenti nella tesi di laurea a Bove. Il gesto è stato riportato da rompipallone.it.

"Ad Edoardo vorrei dire grazie, perché da quel 1 Dicembre, la mia vita e la mia carriera universitaria hanno preso una svolta, anche grazie a lui. In un periodo di stanchezza, in cui le mille cose da fare sembravano soffocare la mia motivazione, Edoardo mi ha messa davanti ad un dura realtà; alla fragilità della vita e a come sia fondamentale non lasciarsi sfuggire nemmeno un attimo. Grazie Edoardo perché mentre io mi lamentavo, per la paura di non riuscire a passare un esame, tu rassicuravi una nazione intera sulle tue condizioni, con un sorriso invidiabile. La tua forza, la tua grinta e la tua tenacia, sono state per me, e dovrebbero essere per tutto il mondo, un esempio da seguire, perché hai dimostrato che con il giusto spirito si può affrontare qualsiasi difficoltà. A te Edoardo, mi sento di dirti che ad oggi hai vinto la partita più importante di tutte, quella della vita e non c'è nulla di più importante".