L’esperto: “Bove? Tornare a giocare è possibile. Va rivisto il divieto imposto”
Tornare a praticare attività sportiva è possibile
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2025 08:46
Riccardo Cappato, direttore del Centro di Aritmologia ed Elettrofisiologia dell'Irccs di Sesto San Giovanni e detentore del brevetto del defibrillatore sottocutaneo, quello impiantato al giocatore viola, queste le parole a La Nazione: “Sarebbe utile riconsiderare l'effettiva utilità del divieto imposto ai calciatori con un potenziale aritmogeno diverso: anche dopo un arresto cardiaco come quello che ha colpito Bove tornare a praticare attività sportiva è possibile: la storia di Eriksen ce lo dimostra”.