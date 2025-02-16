L’esperto: “Bove? Tornare a giocare è possibile. Va rivisto il divieto imposto”

Tornare a praticare attività sportiva è possibile

Riccardo Cappato, direttore del Centro di Aritmologia ed Elettrofisiologia dell'Irccs di Sesto San Giovanni e detentore del brevetto del defibrillatore sottocutaneo, quello impiantato al giocatore viola, queste le parole a La Nazione: “Sarebbe utile riconsiderare l'effettiva utilità del divieto imposto ai calciatori con un potenziale aritmogeno diverso: anche dopo un arresto cardiaco come quello che ha colpito Bove tornare a praticare attività sportiva è possibile: la storia di Eriksen ce lo dimostra”.