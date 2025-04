Bove alle finali del calcio paralimpico: “Questi ragazzi mi insegnano tanto, da loro capisco molto”

Edoardo Bove, presente a Pontedera nella giornata conclusiva del campionato regionale del calcio paralimpico, ha parlato a Radio Bruno, queste le parole del giocatore della Fiorentina:

“Contento di essere qui perchè oggi loro insegnano qualcosa a me, e questo mi fa molto piacere, la cosa più importante per loro è divertirsi e giocare a calcio. Per me è importante essere qui per cogliere degli aspetti che uno non è abituato a vedere nella vita di tutti i giorni. In queste situazioni si trova del bello e mi insegnano molto”