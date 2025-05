Gazzetta: “Palladino ha detto a Bove che se in futuro vorrà diventare suo collaboratore, sarà felice”

La Fiorentina domenica a Udine giocherà l’ultima gara stagionale e poi Edoardo Bove rientrerà alla base-Roma perché a Firenze era in prestito annuale che scade il 30 giugno. Il suo futuro è tutto da scrivere, però quello che adesso può sembrare un addio, prima o poi potrebbe trasformarsi in un arrivederci per quel rapporto così forte che si è creato e che potrebbe essere riaperto a condizioni diverse.

Palladino gli ha già fatto sapere chiaramente che, se e quando vorrà, in futuro, sarà ben felice di averlo nello staff tecnico, compito che in realtà nel 2025 ha già svolto al Viola Park, dopo che gli è stato impiantato il defibrillatore e non ha potuto più giocare. Il suo coinvolgimento è sempre stato totale durante allenamenti e riunioni tecniche, diventando un collaboratore prezioso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.