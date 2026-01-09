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Romano annuncia: "Watford chiude l'affare per Bove, rescissione del contratto con la Roma"

Come annunciato da Fabrizio Romano, Edoardo Bove è pronto a trasferirsi al Watford, club che milita nella Championship (serie b inglese).  Bove lascia la AS Roma con rescissione del contratto fatta ie...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 gennaio 2026 15:24
Romano annuncia: "Watford chiude l'affare per Bove, rescissione del contratto con la Roma" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Come annunciato da Fabrizio Romano, Edoardo Bove è pronto a trasferirsi al Watford, club che milita nella Championship (serie b inglese).  Bove lascia la AS Roma con rescissione del contratto fatta ieri, può giocare solo all'estero per regolamento. Il Watford è pronto pronto per chiudere questo affare in tempi brevi.  Bellissima storia per il centrocampista italiano che ha avuto dei problemi cardiaci nel 2024 quando militava con la Fiorentina e adesso è pronto a ripartire.

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