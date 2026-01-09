Romano annuncia: "Watford chiude l'affare per Bove, rescissione del contratto con la Roma"

Come annunciato da Fabrizio Romano, Edoardo Bove è pronto a trasferirsi al Watford, club che milita nella Championship (serie b inglese). Bove lascia la AS Roma con rescissione del contratto fatta ie...

Come annunciato da Fabrizio Romano, Edoardo Bove è pronto a trasferirsi al Watford, club che milita nella Championship (serie b inglese). Bove lascia la AS Roma con rescissione del contratto fatta ieri, può giocare solo all'estero per regolamento. Il Watford è pronto pronto per chiudere questo affare in tempi brevi. Bellissima storia per il centrocampista italiano che ha avuto dei problemi cardiaci nel 2024 quando militava con la Fiorentina e adesso è pronto a ripartire.