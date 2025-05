Corriere Fiorentino: “Futuro Bove? Tra 20 giorni il quadro sarà più chiaro. Tornerà a Roma per rescindere il contratto”

Sul futuro da calciatore di Edoardo Bove c’è ancora un grande punto interrogativo. Lui continua a sperare di non dover chiudere quel capitolo e anzi, è lui che aiuta chi gli sta attorno a non perdere le speranze. Certo, per come stanno oggi le cose potrebbe giocare solo all’estero ma anche da quel punto di vista non si possono escludere sorprese. Molto dipenderà dall’analisi di tutti gli esami ai quali Bove si è sottoposto sia a Firenze che ad Ancona che chiariranno le causa di quel maledetto malore del primo dicembre. Ancora 15/20 giorni e poi il quadro sarà più chiaro.

Nel frattempo tornerà a Roma (il prestito scadrà il 30 giugno), rescinderà il contratto e (appunto) rifletterà assieme ai medici, al suo agente e alla sua famiglia sul proprio futuro. E se è vero che tutti si augurano che possa tornare a giocare è ovvio che si debba prendere in considerazione anche lo scenario contrario. Per questo Palladino, col quale si è creato un feeling speciale, è pronto ad accoglierlo nel suo staff. Lo scrive il Corriere Fiorentino.