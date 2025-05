Uniti nel viola e nel segno di Edo Bove: nasce l’affiliazione Fiorentina-Boreale Don Orione

Oggi alla “Camilluccia”, il centro sportivo romano dove Edoardo Bove ha mosso i suoi primi passi da calciatore, si sancisce un bel matrimonio di sport: l’affiliazione tra la Fiorentina e la Boreale Don Orione, la prima squadra della carriera del centrocampista italiano classe 2002. L’evento si chiamerà “Il viola unisce”, in riferimento ai colori sociali delle due squadre coinvolte. Un weekend ricco di emozioni quindi per Bove, che torna da avversario della Roma all’Olimpico e vede nascere un bel progetto sportivo anche con la sua collaborazione: Edoardo ha finanziato la ristrutturazione del centro sportivo della squadra romana, per restituire qualcosa a coloro che gli hanno permesso di coltivare il suo sogno di calciatore. Da questa collaborazione la Boreale otterrà corsi di formazione fatti da tecnici della Fiorentina, mentre i gigliati avranno la possibilità di pescare giovani prospetti dal vivaio dei romani.