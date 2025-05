Bove: “Nella vita esistono degli ostacoli, ma io voglio affrontare il mio con il sorriso e il massimo della positività”

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Rai2 a margine dell’evento dov’è stata annunciata la partnership tra la Boreale, società dilettantistica dove il centrocampista ha mosso i primi passi da calciatore, e la stessa Fiorentina. Queste le sue parole: “Sono felice di questo progetto che per noi è molto importante. Abbiamo unito anche il colore viola della Boreale e della Fiorentina“.

Sulla sfida di domani: “Ci penserò domani, oggi sono contento di essere qui perché per me è davvero importante tornare dove sono cresciuto ritrovando sensazioni importanti. Voglio stare al loro fianco in questo percorso e sono contentissimo di presentare questa cosa insieme al presidente della Boreale. Voglio ridare qualcosina indietro”

Sull’andata: “È il passato, ho dei ricordi di quella partita. A Roma c’è la mia famiglia e sono molto legato a questa città. Ribadisco comunque che sono onorato di essere qui, poi penserò a quello che sarà il mio futuro.”

Sulla sua salute: “Non sto cercando di dribblare le domande. Quello che penso è che anche per i ragazzi vedermi qui sorridente e positivo dopo quello che mi è accaduto può aiutarli. Bisogna reagire agli ostacoli, ogni persona li trova nella vita e sto affrontando il mio con il massimo della positività.”

Sull’Under 21: “Spero facciano un grande Europeo e vorrei affiancarli in quest’esperienza, ne sto parlando con il mister e vedremo come posso essere utile al gruppo.”