Gosens: “Vicenda Bove? Ci ha rafforzati. Non ci voleva, Edo avrà tanti pensieri ma anche la vita"

Questa Fiorentina fa paura quando gioca un calcio umile

Robin Gosens, giocatore della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: “Se noi siamo questi, siamo difficili da battere. Questa Fiorentina fa paura quando gioca un calcio umile. Se siamo compatti, da forti possiamo diventare molto forti. Vicenda Bove? Quello che è successo a Edo non ci voleva, avrà tanti pensieri che non so, ma una cosa, la più importante e bella, c’è: ha la vita. Quando ho saputo che stava bene ho trovato la consapevolezza che bisogna godere di ogni secondo sempre e che la vita va presa con un sorriso in più. Non ci voleva ma ci ha rafforzato in una maniera che forse altrimenti non sarebbe stata possibile. Ovviamente nessuno se lo augurava, ma si è formato un legame fortissimo tra noi. Kean? Non ha bisogno di tante occasioni per fare gol ed è un vantaggio che aiuta la squadra: con uno così stanno più tranquilli tutti. A Firenze sono felice potrei stare tutta la giornata al campo”.

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