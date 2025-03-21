Bove ricoverato ad Ancona: farà una serie di test per capire la natura del malore accusato contro l'Inter

Edoardo Bove è ricoverato da ieri all'Ospedale Torrette di Ancona per sottoporsi a una serie di test per valutare la propria condizione in seguito all'impianto del defibrillatore, misura necessaria do...

Edoardo Bove è ricoverato da ieri all'Ospedale Torrette di Ancona per sottoporsi a una serie di test per valutare la propria condizione in seguito all'impianto del defibrillatore, misura necessaria dopo il malore patito lo scorso dicembre. Lo ha rivelato il Corriere Adriatico. Il centrocampista romano della Fiorentina, vittima di un arresto cardiaco nella partita al Franchi con l'Inter del primo dicembre, vuole capire se la sua cardiopatia sia strutturale o meno.

Già ieri Bove ha svolto i primi test diagnostici ed accertamenti specifici con approfondimenti invasivi di natura elettrofisiologica per trattare le aritmie. I risultati sono attesi entro una o due settimane. All'ospedale di Torrette il calciatore 22enne è stato affidato alle cure del professore Antonio Dello Russo, direttore della Clinica di Cardiologia e Aritmologia che ha già trattato altri sportivi. Con il defibrillatore interno che gli è stato impiantato, allo stato attuale Bove potrebbe tornare a giocare solo all'estero per via dei protocolli stringenti del calcio italiano. Se invece fosse possibile rimuovere il defibrillatore, lo scenario potrebbe cambiare. Lo scrive la Gazzetta dello Sport