Bove ci crede: “Fondamentale il ritorno, fatta ottima partita in Spagna. Possiamo andare in finale”

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione della presentazione della collaborazione tra la Boreale – il club in cui ha mosso i primi passi – e la Fiorentina, sua attuale squadra. “La Boreale per me è casa: è lì che ho incontrato le persone che mi hanno trasmesso i primi insegnamenti di vita. Il luogo dove cominci a giocare ti segna profondamente, ti aiuta a crescere come persona. Auguro a ogni giovane del settore giovanile di poter vivere al meglio questa esperienza.”

Il ritorno contro il Betis in programma giovedì?

“È una gara fondamentale. I miei compagni hanno disputato un’ottima partita in un contesto complicato. La qualificazione è ancora in bilico e faremo di tutto per conquistarla.”

Il suo atteggiamento positivo può essere un supporto per i giovani. La cercano spesso per un consiglio?

“Capita spesso che vengano a parlarmi, ed è anche per questo che mi sono riavvicinato molto alla Boreale. Quando hanno iniziato a conoscermi, per me è stata una grande emozione. Mi ha fatto capire che potevo diventare un punto di riferimento. Questo mi spinge a tornare spesso. Cosa mi chiedono di solito? La domanda più ricorrente riguarda l’esultanza: mi mostrano come vorrebbero farla e mi chiedono se la posso replicare. Io rispondo che segno poco, quindi sarà difficile, ma queste richieste mi riempiono di felicità.”