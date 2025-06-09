Agente Bove: "Ringrazio i magnifici tifosi della Fiorentina, siete stati decisivi in un brutto momento"

L'agente di Bove Diego Tavano è stato intervistato da Tuttomercatoweb ed ha toccato diversi aspetti dei suoi assistiti e del calcio italiano in generale, queste le sue parole:Pioli o Ranieri. Chi è l'...

L'agente di Bove Diego Tavano è stato intervistato da Tuttomercatoweb ed ha toccato diversi aspetti dei suoi assistiti e del calcio italiano in generale, queste le sue parole:

Pioli o Ranieri. Chi è l'ideale per gli azzurri? “Sia Pioli che Ranieri sono due ottimi allenatori e comunque andrà la Nazionale ne trarrà beneficio. Ma al di là del tecnico dobbiamo partire da lontano. Dagli errori degli ultimi vent’anni”.

La Fiorentina al momento è senza allenatore. Dopo le dimissioni di Palladino.

“Palladino è un allenatore di alto livello. Non entro nel merito della scelta che ha fatto. La Fiorentina ha tutto per scegliere con il giusto tempo il proprio allenatore perché ha una società molto forte. Ma al di là della Fiorentina vorrei aggiungere una cosa".

Prego.

"In questo valzer di allenatori mi sembra strano che un tecnico bravo e preparato come Roberto Mancini non abbia ancora trovato una panchina, mentre tecnici con curriculum inferiore e che hanno fatto male hanno trovato sistemazione. Questo mi fa amare sempre di più il Motorsport (Tavano è noto manager nel mondo della Moto Gp, ndr) dove scelte e successi dipendono per il 90% e forse anche di più dalla meritocrazia e la restante parte da varie ed eventuali; nel calcio invece è al contrario. Questo deve far riflettere, a rimetterci sono i tifosi”.

Richardson può lasciare la Fiorentina?

“Ha giocato gli ultimi tre mesi ad altissimi livelli. Penso che la Fiorentina voglia tenerlo. Ma teniamo alta l’attenzione perché è un calciatore che piace a livello internazionale”.

Non possiamo non chiudere con Edoardo Bove...

"Approfitto di questo spazio per ringraziare nuovamente i tifosi della Fiorentina che sono stati magnifici e gli hanno dato tutto l’affetto del mondo, sono stati decisivi in un periodo difficile. Lo hanno trattato come un figlio. Edoardo si è sentito amato. E ringrazio anche i tifosi della Roma perché il tributo in occasione della partita contro la Fiorentina è stato commovente e rimarrà sempre impresa nella sua mente. Edoardo ha sempre dato tutto se stesso sudando la maglia e non risparmiandosi. Del futuro parleremo a tempo debito”.