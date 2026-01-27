Bove: “Tutto è iniziato a Udine con la Fiorentina, il Watford non è un piano B”

Edoardo Bove è pronto a iniziare una nuova avventura con il Watford, nella seconda divisione inglese. L’ex centrocampista della Fiorentina ha deciso di trasferirsi all’estero per non restare fermo in attesa di cambiamenti regolamentari in Italia e per inseguire il suo sogno di giocare in Inghilterra. Intervistato da Sky Sport, Bove ha raccontato:

“Non volevo stare con le braccia conserte ad aspettare un cambio di regolamento in Italia. In futuro non so cosa accadrà, ma il Watford non è un piano B: era già un mio obiettivo giocare in Inghilterra e il club vuole tornare in Premier. Non vedo l’ora di iniziare e di vivere l’emozione di tornare in campo”.

Il centrocampista ha anche svelato il curioso episodio che ha dato il via alla trattativa:

“L’ultima giornata della scorsa stagione: con la Fiorentina giocavamo a Udine, una partita pesantissima per entrare in Conference. Atterro a Trieste, ma non trovo un taxi per raggiungere la squadra a Udine. Poi mi sento toccare alle spalle: un uomo in giacca e cravatta si presenta, dicendo ‘Sono Luca Nani, il direttore di Udinese e Watford. Se vuoi ti diamo un passaggio fino a Udine’. Non lo conoscevo, ma era vestito come un direttore, quindi ho pensato: ‘Va bene, fidiamoci, al massimo conosciamo una nuova persona’. Durante il tragitto mi propone di andare a giocare con loro. In quel periodo nemmeno pensavo a tornare a giocare perché non avevo ancora finito i controlli, ma per me fu un segno del destino. Ho voluto pensare che dovesse andare così. Sono davvero felice di aver preso questa scelta e quel volo”.