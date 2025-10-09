Bove si avvicina al ritorno in campo: potrebbe giocare all’estero, nessuna patologia cardiaca evidenziata
L’ex giocatore della Fiorentina, Edoardo Bove, sembra avvicinarsi a piccoli passi al rientro in campo, seppur all’estero
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2025 15:07
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore della Fiorentina, attualmente di proprietà della Roma, Edoardo Bove, potrebbe tornare a giocare sul rettangolo verde, anche se soltanto all’estero, poiché gli esami degli ultimi mesi non avrebbero rilevato alcuna patologia cardiaca, aprendo concretamente alla possibilità di rivederlo in campo.