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Bove si avvicina al ritorno in campo: potrebbe giocare all’estero, nessuna patologia cardiaca evidenziata

L’ex giocatore della Fiorentina, Edoardo Bove, sembra avvicinarsi a piccoli passi al rientro in campo, seppur all’estero

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 ottobre 2025 15:07
Bove si avvicina al ritorno in campo: potrebbe giocare all’estero, nessuna patologia cardiaca evidenziata - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore della Fiorentina, attualmente di proprietà della Roma, Edoardo Bove, potrebbe tornare a giocare sul rettangolo verde, anche se soltanto all’estero, poiché gli esami degli ultimi mesi non avrebbero rilevato alcuna patologia cardiaca, aprendo concretamente alla possibilità di rivederlo in campo.

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