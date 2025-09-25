25 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:56

Palladino: “Malore Bove? Uno choc, c’era chi non voleva più allenarsi. Spero possa tornare a giocare, vive per il calcio”

Palladino: “Malore Bove? Uno choc, c’era chi non voleva più allenarsi. Spero possa tornare a giocare, vive per il calcio”

25 Settembre · 08:56

Raffaele Palladino, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport ed è tornato sul malore che ha colpito Edoardo Bove lo scorso dicembre: “Uno choc. Rischiare di perdere per sempre un pezzo di noi è stato tremendo e in spogliatoio c’era chi non voleva manco più allenarsi. Per fortuna un miracolo ha salvato Edo, poi ci è voluto un lavoro psicologico delicato per ricominciare tutti insieme. E qui Bove è stato semplicemente fantastico: veniva al Viola Park, ci dava la carica, era sempre con noi. Per me è diventato come un fratellino. Se potrà tornare a giocare? Lo spero davvero. Edo vive per il pallone e deve mettercela tutta per rientrare. Ma anche se non dovesse accadere, lui sa che un domani avrà un posto sicuro nel mio staff”.

