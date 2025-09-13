Ferrari saluta Bove: "Hai lasciato un segno indelebile nei nostri cuori, resterai sempre uno di noi"

Sono giorni di emozioni forti al Viola Park dopo che Bove si è recato a trovare i suoi ex compagni di squadra della Fiorentina. Il calciatore romano infatti ha fatto una visita nello spogliatoio viola...

Sono giorni di emozioni forti al Viola Park dopo che Bove si è recato a trovare i suoi ex compagni di squadra della Fiorentina. Il calciatore romano infatti ha fatto una visita nello spogliatoio viola e poi tramite social ha voluto salutare e ringraziare la Fiorentina i fiorentini e Firenze. Stamani il direttore generale viola Alessandro Ferrari tramite Linkedin ha voluto salutare Bove:

"È stato emozionante rivedere Edoardo Bove, un giovane straordinario che ha lasciato un segno indelebile nella famiglia viola. I sorrisi e i volti dei compagni di squadra raccontano di un gruppo speciale. È un orgoglio, ogni giorno di più, lavorare in un ambiente che mette la passione al centro di tutto. Edo resterai per sempre uno di noi".