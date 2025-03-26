Mandragora: "Nei primi giorni dopo il malore a Bove si è parlato troppo, bisogna avere rispetto"

Il centrocampista gigliato è stato intervistato oggi ed ha parlato anche dell'episodio del malore occorso a Bove

A Fanpage ha parlato il centrocampista viola Rolando Mandragora che ha toccato vari temi legati alla Fiorentina: "Ho avuto qualche problema fisico di troppo che mi ha un po' bloccato, ma ora sto rientrando in forma e la stagione la reputo positiva. Voglio continuare a dare il meglio di me al servizio della squadra perché abbiamo diversi obiettivi in ballo e vogliamo dare delle soddisfazioni ai nostri tifosi perché ci vogliono bene e per noi è importante. Adesso sta a noi ripagare il loro affetto con le prestazioni in campo, lavoriamo per rimanere attaccati alle posizioni più importanti in campionato e per andare in fondo in Conference."

Sul modulo: "Quando giochiamo a tre, per come la vedo io, riusciamo a coprire meglio il campo e avere due centrocampisti vicini mi permette di palleggiare meglio ma, allo stesso tempo, di potermi inserire in zona gol con più libertà. Chiaramente quando si gioca a due abbia richieste diverse ma le facciamo ugualmente però a tre mi sto trovando bene".

Su Bove: "Ci ha toccato tanto a livello mentale e a livello affettivo. Ci ha colpito molto ma i risultati sportivi in quel momento passano in secondo piano perché parliamo di un ragazzo che è un fratello per tutti noi. Siamo felicissimi di averlo con noi, gli allenamenti e le partite, ed è una grande forza per noi. Poi non mi sento di aggiungere più nulla perché è una situazione molto delicata e bisogna avere rispetto delle persone. Nei primi giorni, forse, si è andati un po’ oltre".