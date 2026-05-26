Ag.Bove: "Edo non sarebbe mai andato via dalla Fiorentina. Per lui Firenze come Roma"

Il procuratore di Bove racconta il legame speciale nato tra il centrocampista e l’ambiente viola dopo i mesi vissuti a Firenze

Nel corso di un intervento a DoppioPasso Podcast, Diego Tavano ha parlato del rapporto profondo creatosi tra Edoardo Bove e Firenze durante la sua esperienza alla Fiorentina. L’agente del centrocampista ha spiegato come il giocatore si sia sentito subito accolto dalla città e dai tifosi viola, sviluppando con il tempo un forte attaccamento all’ambiente fiorentino.



“Non se ne sarebbe mai andato da Firenze. Da quando i fiorentini gli avevano aperto le porte di casa, si era sentito accolto e coccolato, sia prima che dopo l'intervento. Con il tempo si era innamorato della città, tanto da considerarla una seconda casa”.

Il procuratore si è poi soffermato anche sul possibile futuro del giocatore e sul legame con Roma, sottolineando però come Firenze abbia ormai assunto un ruolo speciale nella vita di Bove:

“Con l'abilitazione avrebbe forse potuto fare ritorno alla Roma, che rappresenta da sempre la sua casa, ma ripeto: non avrebbe voluto lasciare Firenze. Allo stesso modo in cui non si separerebbe mai da Roma, non avrebbe mai scelto di allontanarsi neppure da Firenze”.