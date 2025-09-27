27 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:05

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bove svela: “Ritorno in campo? Ci vuole ancora un po’ di tempo, stiamo parlando con la Roma”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Bove svela: “Ritorno in campo? Ci vuole ancora un po’ di tempo, stiamo parlando con la Roma”

Redazione

27 Settembre · 09:31

Aggiornamento: 27 Settembre 2025 · 09:31

TAG:

BoveFiorentinaRoma

Condividi:

di

"Sento che si sta chiudendo il cerchio. Con Eriksen ci siamo sentiti, abbiamo qualcosa in comune"

Edoardo Bove, ex calciatore della Fiorentina, ha così parlato al Corriere dello Sport: “Il rapporto con il dolore? Mi fa sentire vivo, lo riconosco e non mi spaventa, lo accolgo. Tanto è inutile respingerlo. Il dolore mi ha fatto pensare a una vita normale. Ho tanti amici che studiano o lavorano e ci sono stati momenti, in questi mesi, in cui ho temuto di dover smettere di giocare. Se non avessi avuto quell’incidente, questa parte di vita non l’avrei conosciuta. Mi sono ritrovato a riflettere su cosa avrei fatto da grande. Situazioni come la mia sono piene di step. Il prossimo? Il ritorno in campo. Bisogna fissare il come, il dove e quando. Ci vuole ancora un po’ di tempo, ma sento che si sta chiudendo il cerchio. Stiamo parlando con la Roma, sono sotto contratto fino a giugno 2028, è ancora lunga. Se mi sono sentito con Eriksen? Più di una volta, nei primi giorni e anche in estate. Abbiamo qualcosa in comune, pur non conoscendoci di persona. Me lo sento vicino e sono contento che abbia trovato un’altra squadra…”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio