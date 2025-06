La situazione Edoardo Bove sembra più che positiva, il 30 giugno per lui sarà l’ultimo giorno da calciatore della Fiorentina, poi tornerà di proprietà della Roma dopo il prestito. Futuro tutto da scrivere, anche se arrivano notizie confortanti. Il classe 2002 ha svolto nelle scorse settimane nuovi accertamenti, tutti hanno dato esito negativo. Ci sono i presupposti per rivederlo in campo, ovviamente all’estero, vista la normativa e la sua situazione attuale. Lo scrive il Corriere dello Sport.