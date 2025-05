Intervenuto in conferenza stampa in vista del Milan, il tecnico Claudio Ranieri ha parlato di vari temi, facendo anche gli auguri a Edoardo Bove che oggi compie 23 anni, svelando anche un retroscena di mercato: “Devo mandargli un messaggio per gli auguri… Lo chiesi a Mourinho e lui mi disse di no, per questo non venne a Cagliari. Non lo conosco personalmente, ma è un ragazzo meraviglioso e basta poco per capire l’intelligenza di un uomo”.