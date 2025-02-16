Sentite Nazione: “Ora Bove vede la luce, il ritorno in campo in Italia è possibile con un cambio protocollo”

Il giocatore è in prestito alla Fiorentina fino a giugno, ma un cambio del protocollo potrebbe davvero cambiare ogni scenario

"Di doman non c'è certezza..." scriveva Edoardo Bove sui social qualche giorno fa. E infatti, il domani del centrocampista della Fiorentina potrebbe regalare delle importanti novità. Stanno aumentando le possibilità di tornare a giocare a calcio ma non solo all'estero. Infatti, dopo le parole del ministro dello sport Abodi, il protocollo sanitario vigente potrebbe essere rivisto.

"Avremo modo di parlare, con chi dovrà occuparsi di rivedere eventualmente i protocolli medico sanitari. Per capire se ci sono soluzioni che possano consentire anche a chi ha avuto il suo problema (Bove ndr), di poter tornare a giocare" aveva detto qualche giorno fa il ministro Abodi e ieri sera proprio Edoardo Bove, dal palco di Sanremo, ha raccontato la sua vita senza il calcio. Un ritorno in campo sarebbe davvero una bella notizia.

Il giocatore è in prestito alla Fiorentina fino a giugno, ma un cambio del protocollo potrebbe davvero cambiare ogni scenario. Per adesso, ci sono state solo richieste dall'estero, ma chissà. Una sua permanenza in Italia potrebbe aprire un nuovo capitolo della sua carriera a Firenze. Lo scrive La Nazione.