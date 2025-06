Bove potrà tornare a giocare all’estero se supererà tutti gli esami medici. In Italia il regolamento lo vieta

In queste ore si sta parlando molto del futuro di Edoardo Bove, ancora fermo ai box dopo il malore accusato durante la partita contro l’Inter. Bove infatti tornerà alla Roma dopo il prestito alla Fiorentina e se tutto andrà bene potrà cercarsi una nuova squadra per tornare a giocare, ma dovrà farlo all’estero. Bove infatti si sta sottoponendo ad una serie di esami medici per capire se potrà giocare, in caso di esito positivo potrà tornare a fare quello che più ama. Però come detto in precedenza potrà farlo solo all’estero, perché stanti le vigenti norme per ricevere l’idoneità sportiva in Italia, non si può giocare con un defibrillatore sottocutaneo. Vedremo quale sarà il suo futuro, con l’augurio che possa tornare presto a fare il calciatore