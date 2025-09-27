Sentite Bove: “Mi sento legatissimo a Firenze anche se ci sono stato solo dieci mesi”

Edoardo Bove, ex calciatore della Fiorentina, ha anche parlato della città che l’ha accolto al Corriere dello Sport: “Sono sotto trasloco, adesso tanto stanco. Da Firenze, dove avevo una casa grande, a Roma dove la mia l’ho scoperta fin troppo piccola. Ho scoperto che la casa ti lega a un posto. Devo fare ordine. L’appartamento che avevo a Firenze è ad un minuto dal Duomo, ci sono stato solo dieci mesi eppure mi sento legatissimo a un posto in cui ho vissuto più emozioni negative che positive. Firenze, la città, è stata importante. Quando non avevo cose da fare andavo in giro, il Lungarno, le strade del centro, vedevo solo cose belle, incontravo gente che mi copriva d’affetto. Alla fine le cose più dolorose sono anche le più potenti. La sofferenza, se condivisa con gli altri, enfatizza i rapporti, oltre che i ricordi”.