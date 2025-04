Mandragora tra i top centrocampisti italiani per gol+assist: è 4° (ma 2°), in classifica anche Bove

Tra i centrocampisti italiani più in forma del momento c’è anche Rolando Mandragora, che sta vivendo un’ottima stagione. Transfermarkt.it ha infatti pubblicato una classifica basata sul rendimento offensivo – sommando gol e assist – dei centrocampisti azzurri in tutte le competizioni: campionato, coppe e Nazionale. In questa graduatoria, il numero 8 della Fiorentina si distingue con 9 partecipazioni totali a gol, piazzandosi al quarto posto. Davanti a lui solo Barella, Tonali e Frattesi, tutti appaiati a quota 11.

Mandragora però non è l’unico rappresentante viola presente in questa speciale lista: compare anche Edoardo Bove, autore di 5 contributi offensivi prima del recente e sfortunato stop.