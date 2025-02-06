Nazione suona la carica: “Fiorentina, supera l’emergenza e vinci per Bove! Dodò può giocare nel suo ruolo”

Oggi il pensiero va inevitabilmente a Bove

La partita tra Fiorentina e Inter riprende dopo lo stop del 1° dicembre, con 16 minuti in meno e un carico emotivo enorme. Per la squadra viola, il pensiero va inevitabilmente a Edoardo Bove, che sarà a bordo campo, testimone di un momento carico di significato. Nonostante le difficoltà, la Fiorentina cercherà di onorarlo con una prestazione grintosa, consapevole che strappare punti all'Inter sarà un'impresa. Palladino deve fare i conti con una rosa ridotta e scelte obbligate: diversi indisponibili, tra cui Adli, mentre Cataldi e Colpani sono in dubbio.

Potrebbe esserci anche qualche sorpresa tattica, come l'avanzamento di Dodô nel ruolo di Bove, forse su consiglio dello stesso centrocampista. In un match complicato, la squadra cercherà di trovare energia e motivazione extra per rendere omaggio al compagno. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-bove-in-attesa-dei-responsi-sulle-sue-condizioni-ce-gia-qualche-club-estero-a-lui-interessato/287833/