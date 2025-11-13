13 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:04

La legge Bove arriva in Senato: prende forma il disegno di legge per migliorare la formazione del primo soccorso

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

13 Novembre · 10:26

Boveprimo soccorsoSenato

Il disegno di legge voluto dai senatori Lombardo e Calenda prende vita per migliorare la formazione sulle operazioni di primo soccorso

A meno di un anno dal malore che ha spaventato tutto il mondo del calcio durante Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024, il nome di Edoardo Bove sta per diventare una legge.
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lunedì in piazza Madama si terrà la conferenza stampa di presentazione della Legge Bove sul Primo Soccorso, un disegno di legge, voluto dai senatori Marco Lombardo e Carlo Calenda, che sarà presentato in Senato e vuole migliorare la formazione all’aiuto immediato in casi come quello che ha colpito il centrocampista della Fiorentina, che senza un intervento sul posto avrebbe avuto conseguenze più gravi.
All’appuntamento, oltre al ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, parteciperà lo stesso Bove, che vuole farsi testimonial e promotore dell’iniziativa. Ogni anno in Italia circa 65 mila persone perdono la vita a causa di mancanze o ritardi nell’intervento di primo soccorso: numeri che hanno spinto i senatori a intervenire. Lunedì ci saranno anche la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli la senatrice Simona Malpezzi che, assieme al dottor Mirko Damasco di Salvagente Italia e di rappresentanti di importanti istituzioni del settore, come Andrea Scapigliati dell’IRC, discuteranno i dettagli del disegno di legge.

